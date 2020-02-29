Смартфон Google Pixel 5 XL засветился на фото

Мы уже привыкли к тому, что утечки по смартфонах Google Pixel появляются задолго до анонса и, судя по всему, грядущие Google Pixel 5 и Google Pixel 5 XL не стали исключением. Сетевые источники уже раздобыли фото включенного флагмана Google Pixel 5 XL рядом с моделью предыдущего поколения. Если этот снимок не является фейком, то новый «гуглофон» унаследует от предшественника довольно заметную верхнюю рамку без какого-либо выреза для фронтальной камеры. Официальная презентация смартфонов Google Pixel 5 и Google Pixel 5 XL должна состояться в октябре этого года.