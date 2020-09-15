Смартфон Google Pixel 5 будет представлен 30 сентября

Компания Google объявила о том, что на презентации 30 сентября будет представлен флагманский смартфон Pixel 5. Также на мероприятии покажут телевизионную приставку Chromecast with Google TV и умную колонку.

По предварительным данным, Pixel 5 получит 6-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, тройную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3080 мАч с поддержкой 15-Вт беспроводной зарядкой Qi и 5-Вт обратной беспроводной зарядкой, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и модемом X52 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.