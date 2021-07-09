Смартфон Google Pixel 6 Pro получит POLED-экран

Один из заслуживающих доверия инсайдеров поделился характеристиками смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, дебют которых ожидается грядущей осенью. Итак, стандартной модели прочат фирменную платформу с мощностью на уровне Snapdragon 870, модуль Wi-Fi 6E и модем 5G, 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камеру на 8 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 мп и 12 Мп, а также батарею ёмкостью 4614 мАч.

Старшая модель отличается 12 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 5000 мАч, 6,71-дюймовым POLED-экраном, фронтальной камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой на 50 Мп, 48 Мп и 12 Мп. Оба смартфона получат предустановленную ОС Android 12 и обновления в течение 5 лет. Последний год смартфоны получат лишь патчи безопасности.