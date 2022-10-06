Смартфон Google Pixel 7 Pro оценен в $900 Компания Google пополнила ассортимент смартфонов флагманской моделью Pixel 7 Pro, которая появятся в продаже 13 октября по цене от 990 евро. Новинку оснастили предустановленной ОС Android 13, фирменной восьмиядерной платформой Tensor G2, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной зарядки, чипом Titan M2, защитой от пыли и воды (степень IP68), селфи-камерой разрешением 10,8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Компания Google пополнила ассортимент смартфонов флагманской моделью Pixel 7 Pro, которая появятся в продаже 13 октября по цене от 990 евро. Новинку оснастили предустановленной ОС Android 13, фирменной восьмиядерной платформой Tensor G2, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной зарядки, чипом Titan M2, защитой от пыли и воды (степень IP68), селфи-камерой разрешением 10,8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 20:58 . Продукт - Google Pixel 7 Pro

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