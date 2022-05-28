Смартфон Google Pixel 7 получит старый экран

Сетевые источники поделились подробностями о флагманских смартфонах Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro, официальный релиз которых ожидается осенью этого года. Утверждается, что устройства оснастят теми же дисплеями, что используются в Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Стандартная модель получит матрицу с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц, а старшая – дисплей с разрешением 3120:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Производителем панелей выступает компания Samsung. Смартфоны проходят под кодовыми наименованиями Cheetah и Panther. Одним бесспорным изменением по сравнению с предыдущих поколением станет однокристальная система – фирменная платформа Tensor 2. А еще новинки, разумеется, получат операционную систему Android 13.