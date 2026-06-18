Смартфон HMD C2P получит 120-Гц экран

В сети появились фотографии и подробности о параметрах смартфона HMD C2P, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового экрана Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с максимальной частотой 2,3 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти, тройной тыльной камеры с модулями на 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (сенсор глубины сцены), селфи-камеры разрешением 50 Мп, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 33-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамиков, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, поддержки NFC и Bluetooth 5.1, бокового дактилоскопического сенсора, 3,5-мм гнезда для наушников и предустановленной операционной системы Android 16 с прошивкой Baklava OS. Ориентировочная цена смартфона составляет эквивалент 200 евро.

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