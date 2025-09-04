Смартфон HMD Pulse 2 Pro показали на рендерах

Профильный информатор Smashx_60 опубликовал изображения и подробности о характеристиках смартфона HMD Pulse 2 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,72-дюймовый экран IPS LCD с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 12-нанометровую однокристальную систему Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 20 Вт, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, предустановленную операционную систему Android 15 и боковой дактилоскопический сенсор. Релиз смартфон ожидается уже в следующем месяце.