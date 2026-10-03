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Смартфон HONOR 700 Pro выйдет до конца года

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о планах компании HONOR на конец года. Утверждается, что до конца года будет выпущен смартфон HONOR 700 Pro, которому приписывают наличие 200-Мп основной камеры и дополнительного дисплея на задней панели. Также будет выпущен смартфон Honor X с 7-дюймовым экраном, батареей ёмкость минимум 10000 мАч.

Напомним, что выпущенный в апреле HONOR 600 Pro оснащается 6,75-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2728:1264 точки, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,3 ГГц и графикой Adreno 830, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт, 50 Вт и 27 Вт соответственно, матовой металлический рамкой, стереодинамиками и защитой от воды и пыли по стандарту IP69K.
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