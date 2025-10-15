Смартфон HONOR Magic 8 Pro оценили в 800 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Magic 8 Pro, которая основана на топовой 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графикой Adreno 840. Новинку также оснастили до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,71-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1256:2808 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и частотой ШИМ-регулировки 4320 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 200 Мп (телеобъектив с 3,7-кратным оптическим приближением), фронтальной камерой разрешением 50 Мп с 3D-камерой глубины, аккумулятором ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной 8,32 мм и массой 219 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, чипом связи HONOR C1+, адаптером Wi-Fi 7, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной прошивкой MagicOS 10. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 800 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.