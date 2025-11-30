Смартфон HONOR Play 60A готов к выходу

В базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA обнаружились сведения о смартфоне HONOR Play 60A, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит корпус с размерами 167:77:7,89 мм и массой 186 граммов, 6,75-дюймовый LCD-экран с разрешением 720:1600 точек, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, однокристальную систему с максимальной частотой 2,2 ГГц, батарею ёмкостью 5130 мАч, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что этой весной был выпущен смартфон HONOR Play 60 с чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 6,61-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором на 6000 мАч.