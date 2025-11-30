Смартфон HONOR Play 60A готов к выходу

В базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA обнаружились сведения о смартфоне HONOR Play 60A, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит корпус с размерами 167:77:7,89 мм и массой 186 граммов, 6,75-дюймовый LCD-экран с разрешением 720:1600 точек, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, однокристальную систему с максимальной частотой 2,2 ГГц, батарею ёмкостью 5130 мАч, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что этой весной был выпущен смартфон HONOR Play 60 с чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 6,61-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором на 6000 мАч.
Apple практически приостановила производство iPhone Air…
Всего через неделю после слухов о том, что Samsung якобы отменяет выпуск Galaxy S26 Edge из-за слабых про…
Honor представила доступный смартфон Play10…
Honor представила новый бюджетный смартфон под названием Honor Play10 — в отличие от других моделей линей…
Официально: Realme GT 8 Pro получит 200-Мп телеобъектив …
Компания Realme раскрыла подробные характеристики смартфона Realme GT 8 Pro, который будет представлен 21…
Представлен смартфон Redmi K90…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K90, которая основана на прошлогоднем флаг…
Смартфон POCO F8 Ultra засветился в сети …
В базе данных регулятора NBTC обнаружено упоминание смартфона POCO F8 Ultra, который, как предполагается,…
Honor Magic 8 получит перископную камеру …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфонах Honor Magic 8 и 8 Pro, …
Официально: смартфон Moto G67 Power готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что 5 ноября в Индии состоится презентация смартфона Moto G67 Power. По предв…
Стала известна цена смартфона Samsung Galaxy TriFold …
Информатор yeux1122 поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy TriFold, релиз которого о…
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor