Смартфон HONOR X9c в 35 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на смартфон HONOR X9c, который оценен в 37 и 35 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2700:1224 точек, пиковой яркостью 4000 нит и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, основной камерой с главным модулем на 108 Мп и оптической стабилизацией, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой MagicOS 8.0 на базе операционной системы Android 14.