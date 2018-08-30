Смартфон HTC U12 Life получил пластиковый корпус

Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью U12 Life, которая позиционируется как лайт-версия флагмана HTC U12. Новинку оснастили однокристальной системой Snapdragon 636, шестидюймовым экраном с разрешением 2160:1080 пикселей, 4 либо 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором на 3600 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 с фирменной оболочкой. Технологии Edge Sense здесь не предусмотрено, а стеклянный корпус заменен на пластиковый. Размеры смартфона равны 158,5:75,4:8,3 мм, а масса – 175 г. Ориентировочная цена HTC U12 Life в Европе составляет 330-350 евро.