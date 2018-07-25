Смартфон HTC U12 Life получит двойную камеру

Авторитетное издание Android Authority поделилось техническими характеристиками смартфона HTC U12 Life, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат получит шестидюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и вырезом на передней панели, чипсет Qualcomm Snapdragon 636 (такой же используется в планшетофоне Xiaomi Mi Max 3), 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш-памяти, двойную камеру на 16 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру на 13 Мп, а также аккумулятор на 3600 мАч. Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшие недели.