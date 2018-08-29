Смартфон HTC U12 Life засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне HTC 2Q6E1. Скорее всего, речь идет о модели HTC U12 Life, официальный анонс которой ожидается 31 августа в рамках выставки IFA 2018. Тест указывает чипсет Snapdragon 660 (sdm660), однако эксперты уверены, что Geekbench неправильно определил платформу. Сравнение результатов тестирования показало сходство со смартфонами на базе более доступной однокристальной системы Snapdragon 636. Также слухи прочат новинке 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, сдвоенную основную и одинарную фронтальную камеры, а также чувствительные к сжатию боковые панели, как на флагманских моделях.