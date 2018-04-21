Смартфон HTC U12+ будет стоить 845 долларов

Сетевые источники поделились подробностями релиза флагманского смартфона HTC U12+, который еще не был представлен официально. Утверждается, что U12+ появится в продаже на Тайване уже в конце мая или начале июня. Цена устройства в версии с 128 ГБ флеш-памяти составит внушительные 845 долларов.

По предварительным данным, аппарат получит 6-дюймовый дисплей с разрешением QHD+, топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойную 16+12-Мп основную камеру, двойную фронтальную камеру аккумулятор на 3420 мАч и Android Oreo с Sense 10, Edge Sense 2.0, а также полной поддержкой Treble и Face Unlock.