Смартфон HTC U12+ получил две двойные камеры

Компания HTC пополнил ассортимент смартфонов флагманской моделью HTC U12+, которая может похвастаться безрамочным дизайном без нелюбимой многими «брови», сжимаемой кромкой и двумя двойными камерами. Итак, новинку оснастили 6-дюймовым Super LCD-дисплеем с разрешением 1440:2880 пикселей и соотношением сторон 18:9, двойной 8-Мп фронтальной камерой, двойной основной камерой с на 16 Мп (телефото) и 12 Мп (широкоугольная) UltraPixel 4, которая уже была оценена специалистами DxOMark на 103 балла, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3500 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, разблокировкой по лицу, AR-стикерами, защитой от воды и пыли на уровне IP68, сенсорной кромкой сенсорной кромкой Edge Sense 2.0 и Android 8.0 Oreo с оболочкой Sense 10. Флагман появится в продаже в июне по цене 800 и 850 долларов в зависимости от версии.