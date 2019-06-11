Смартфон HTC U19e получил SoC Snapdragon 710 и АКБ на 3930 мАч

Как и ожидалось, компания HTC представила сегодня смартфон HTC U19e, слухи о котором появились незадолго до анонса. Новинку оснастили 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2160 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятором на 3 930 мАч, сдвоенной основной камерой с датчиками разрешением 12 и 20 Мп, а также объективами с апертурой F/1,8 и F/2,6, фронтальной камерой с датчиком на 24 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,0, 2 Мп камерой для сканирования радужной оболочки, обычным сканером отпечатков пальцев на задней панели. Смартфон появится в продаже уже завтра, 12 июня, по цене в 420 евро.