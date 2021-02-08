Смартфон HTC Wildfire E lite засветился в России

На российском сайте HTC обнаружились сведения о смартфоне Wildfire E lite, который еще не был представлен официально. Аппарат оснащается предустановленной операционной системой Android 10 Go, адаптированной специально для маломощных устройств, 5,54-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1440 точек, дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 8 Мп и 0,3 Мп, батареей ёмкостью 3000 мАч, платформой MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флэш-памяти, а также корпусом с габаритами 147,86:71,64:8,9 мм и массой 160 г. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.