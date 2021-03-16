Смартфон HTC Wildfire E3 представлен в России

HTC представила в России свой новый смартфон Wildfire E3. Он имеет два цветовых решения: синий и черный. Стоимость смартфона начинается от 12 990 рублей.

HTC Wildfire E3 оснащен 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. На борту 4 ГБ ОЗУ и два варианта емкости внутренней памяти 64 и 128 ГБ. Работает смартфон на платформе Helio P22. Есть фронтальная камера на 13 МП. Задняя камера включает в себя 13 МП основную камеру, 8 МП сверхширокоугольный объектив, 2 МП макро-камеру, 2 МП датчик глубины и светодиодную вспышку. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. С коробки устройство поставляется с ОС Android 10. На задней панели также есть сканер отпечатков пальцев. Другие возможности: поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и слот для карты microSD.
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