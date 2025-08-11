Смартфон HTC Wildfire E4 Plus оценен в 110 долларов

Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов бюджетной моделью Wildfire E4 Plus, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1.

Новинку также оснастили 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 14, батареей ёмкостью 4850 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 0,3 Мп, боковым дактилоскопом, модемом LTE, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, 3,5-мм гнездом для наушников, а также корпусом толщиной 9,4 мм и массой 200 граммов.