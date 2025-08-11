Смартфон HTC Wildfire E4 Plus оценен в 110 долларов

Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов бюджетной моделью Wildfire E4 Plus, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1.

Новинку также оснастили 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 14, батареей ёмкостью 4850 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 0,3 Мп, боковым дактилоскопом, модемом LTE, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, 3,5-мм гнездом для наушников, а также корпусом толщиной 9,4 мм и массой 200 граммов.
Google выпустила невероятно дорогую подписку AI Ultra…
Сегодня компания Google представила новый подписочный тариф на ИИ-сервисы под названием AI Ultra с доступ…
Nothing Phone (3) не получил топовый чип из-за его цены…
Руководитель по ИИ-компонентам компании Nothing, Селим Бенайят, в беседе с журналистом TechRadar объяснил…
Стала известна цена Nothing Phone (3)…
Известный инсайдер MysteryLupin поделился подробностями о ценах на смартфон Nothing Phone (3), который, к…
Представлен смартфон Infinix Hot 60 Pro+ …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Hot 60 Pro+, которая может похвастаться…
Realme Neo7 Turbo представят до конца месяца …
Компания Realme объявила, что уже до конца мая на китайском рынке будет представлен смартфон Neo7 Turbo. …
Представлен смартфон Moto G86 Power 5G…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G86 Power 5G, которая основана на 4-наном…
Камерофон OPPO Find X9 Ultra получит два перископа …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился свежими подробностями о топовом камерофоне OPPO Find…
Складной iPhone уже находится в производстве…
Один из самых авторитетных аналитиков, специализирующихся на продукции Apple, поделился свежим отчётом о …
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor