Смартфон HTC Wildfire E5 Life оценен в 30 долларов

В продаже на дебютном рынке ЮАР вышел ультрабюджетный смартфон HTC Wildfire E5 Life, за производство которого отвечает компания Water World. Новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 960:540 пикселей, 28-нанометровой 4-ядерной платформой UniSoC SC9832E с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой на 5 Мп, селфи-камерой разрешением 2 Мп, батареей ёмкостью 3000 мАч и 3,5-мм гнездом для наушников. Аппарат доступен для покупки у местного сотового оператора Telkom по эквивалентной цене в 30 долларов. Появится ли смартфон в других странах, пока не сообщается.