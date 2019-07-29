Смартфон HTC Wildfire X получит очень широкий экран

В базе данных Android Enterprise обнаружились первые подробности о новом смартфоне компании HTC, который выйдет под названием HTC Wildfire X. Главной особенностью этого смартфона станет 6,2-дюймовый дисплей со столь редким сейчас соотношением сторон 16:9. Также аппарат получит 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ энергонезависимой памяти, сканер отпечатков пальцев и предустановленную операционную систему Android 9 Pie.

Ранее тайваньский производитель представил бюджетный смартфон Wildfire E. Новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерной однокристальной системой Unisoc, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, двойной основной камерой с датчиками разрешением 13 Мп и 2 Мп, камерой для селфи разрешением 5 Мп. Размеры устройства составляют 147,8:71,4:8,9 мм, а масса – 160 г.