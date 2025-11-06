Смартфон HUAWEI Mate 70 Air оценили в 590 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов тонкой моделью Mate 70 Air, который базируется на фирменных платформах Kirin 9020B (12 ГБ ОЗУ) и Kirin 9020A (16 ГБ «оперативки»). Новинка характеризуется корпусом толщиной 6,6 мм и массой 208 граммов, защитой от воды и пыли IP68 и IP69, 7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1320 точек, адаптивной кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 МП ( (телеобъектив RYYB и OIS) и 8 Мп (сверхширик), многоспектральным датчиком, селфи-камерой разрешением 10,7 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, двусторонней спутниковой связью Beidou, симметричными стереодинамиками и улучшенной системой охлаждения. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 590, 660, 660 и 730 долларов за конфигурации с 12/256, 12/512, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ памяти соответственно.