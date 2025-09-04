Смартфон HUAWEI Mate XTs ULTIMATE DESIGN оценен в $2520

Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mate XTs ULTIMATE DESIGN, которая основана на фирменной однокристальной системе Kirin 9020. Новинка характеризуется тремя режимами работы (6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2232:1008 точек, 7,9-дюймовый с разрешением 2232:2048 точек и 10,2-дюймовый OLED-экран LTPO с разрешением 2232:3184 точки, кадровой частотой 90 Гц и ШИМ-регулировкой 1440 Гц), корпусом толщиной от 12,8 мм до 3,6 мм, массой 298 граммов, конструкцией Tiangong из аэрокосмической стали прочностью 2400 Мпа, предустановленной операционной системой HarmonyOS 5.1, 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, основной камерой с модулями на 50 Мп (F1.4–F4.0, оптическая стабилизация и цветовой фильтр RYYB), 40 Мп (сверхширик), 12 Мп (перископ с 5,5-кратным оптическим приближением) и 1,5 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, АКБ ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт обратной зарядок. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 2520 долларов за базовую версию.