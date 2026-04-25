Смартфон HUAWEI Pura X Max появился в продаже

Компания HUAWEI выпустила в китайскую продажу складной смартфон Pura X Max, главной особенностью которого является горизонтальный механизм раскрытия. Новинка оценена в эквивалент 1610 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ и 2045 долларов за топовый вариант с 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что в оснащение смартфона вошел 5,4-дюймовый внешний OLED-дисплей с разрешением 1848:1264 пикселя, адаптивной частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 7,7-дюймовый внутренний экран с разрешением 2584:1828 точек и яркостью 3000 нит, фирменный процессор Kirin 9030 Pro, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и OIS), 50 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12,5 Мп (сверхширик), две фронтальные камеры разрешением 8 Мп, корпус толщиной 11,2 мм и 5,2 мм в сложенном и разложенном состояниях соответственно, аккумулятор ёмкостью 5300 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP58/IP59.
