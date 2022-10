Смартфон Hi nova 10 получит 66-Вт зарядку

Компания Hi nova объявила о том, что смартфон Hi nova 10 будет официально выпущен уже 20 октября. Предполагается, что в серию войдет еще и старшая модель Hi nova 10 Pro с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Стандартной модели приписывают поддержку 66-Вт проводной зарядки, а nova 10 Pro – зарядку мощностью 100 Вт. Некоторые источники считают, что Hi nova 10 может клоном модели Huawei nova 10.

Если это правда, то новинку также оснастят восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G 4G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 642L, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 8 ГБ оперативной памяти, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 60 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, модулем NFC и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.