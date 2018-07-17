Смартфон Honor 10 получит поддержку GPU Turbo и AIS в августе

Компания Huawei официально объявила о том, что смартфон Honor 10 получит поддержку технологии GPU Turbo в грядущем обновлении, выход которого запланирован на август этого года. Напомним, что эта технология увеличивает производительность графического ускорителя в смартфонах на 60%, а вот энергопотребление снижает на 30%. Также обновление привнесет поддержку автоматической стабилизации изображения (Automatic Image Stabilization, AIS). Судя по всему, это улучшенная версия системы электронной стабилизации (Electronic Image Stabilization, EIS). Отмечается, что благодаря AIS фокусировка осуществляется за 0,2 с точностью 98%.

Напомним, что международную версию Honow 10 оснастили фирменным процессором Kirin 970, 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти (слота для карт SD не предусмотрено), двойной камерой из 16 Мп цветного и 24 Мп чёрно-белого модулей, 24 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица, качественной звуковой подсистемой ЦАП AK4376A, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Honor SuperChаrge, а также портом USB-C. Работает смартфон под управлением Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.1.