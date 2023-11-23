Смартфон Honor 100 оценен в 350 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor 100, которая появится в продаже 1 декабря по цене в 350, 400 и 450 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц, яркостью до 2600 нит и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 50 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 c оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, поддержкой сотовых сетей 5G, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, ИК-передатчиком и модулем NFC.