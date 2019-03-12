Смартфон Honor 10i засветился на живых фото

Не так давно в сети появилась информация о том, что смартфон Honor 10i окажется переименованным Honor 10 Lite для европейского рынка. Однако, как показывают опубликованные сегодня фотографии, это будет другой смартфон. Его главное отличие в тройной основной камере с датчиками изображения разрешением 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп, в то время как у Honor 10 Lite тыльная камера двойная. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Также смартфон получит 6,2-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом, фирменную платформу Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.