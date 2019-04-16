Смартфон Honor 20 Lite будет стоить в Европе 280 евро

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт сообщил о том, что смартфон Honor 20 Lite будет стоить в Германии 280 евро. Предполагается, что Honor 20 Lite выйдет в Китае под названием Honor 20i. Официальный анонс смартфона состоится уже завтра. Устройству прочат фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную камеру на 2, 8 и 24 Мп, 6,2-дюймовый дисплей, фирменный чипсет Kirin 710, 4-6 ГБ оперативной памяти и 64-128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie.