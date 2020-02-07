Смартфон Honor 20 Pro подешевел на 140 долларов

2020-02-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 20 Pro; [73]
Сетевые источники сообщают о том, что бренд Honor снизил цену на популярный смартфон Honor 20 Pro, который был представлен весной прошлого года. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти теперь предлагается в Китае за 328 долларов, хотя изначальная цена составляла 465 долларов. За эти деньги Honor 20 Pro можно назвать не только самым предпочтительным недорогим камерофоном, но и одним из лучших смартфонов на рынке по соотношению цены и характеристик.

Напомним, что Honor 20 Pro оснащается топовым чипсетом Kirin 980, до 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 на 48 Мп и обьектива с диафрагмой F/1,4, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, телефото-модулем на 8 Мп и 2 Мп модулем для макросъёмки, фронтальной камерой на 32 Мп и 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сканером отпечатков пальцев на боковой грани.

Комментарии и отзывы Honor 20 Pro
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