Смартфон Honor 20 Youth Edition подешевел в Китае

2020-03-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 20 Youth Edition; [45]
Компания Huawei снизила цену на популярный молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition, который вышел осенью прошлого года по цене в 200 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Теперь все еще актуальный смартфон стоит всего 140 долларов.

Аппарат оснащается восьмиядерным процессором Kirin 710F, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, максимальной яркостью 430 кд/кв.м, пиковой 600 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с главным 48 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным и 2 Мп датчиком для эффекта размытия, 16 Мп фронтальной камерой, портом USB-C и аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 20 Вт.

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