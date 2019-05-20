Смартфон Honor 20 полностью рассекречен

Индийский искатель утечек Ишан Агарвал поделился подробными характеристиками и пресс-рендерами камерофона Honor 20, который будет представлен завтра в Лондоне. Итак, смартфон получил 6,26-дюймовый дисплей с вырезом для 32 Мп фронтальной камеры, четверную основную камеру с главным модулем на основе датчикам Sony IMX586 разрешением 48 Мп, сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп и углом обзора 117 градусов, 2 Мп модулем для анализа глубины сцены и 2 Мп модулем для макросъёмки, функцию записи видео с частотой 960 к/с в разрешении 720p, аккумулятор на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки Honor SuperCharge мощностью 22,5 Вт, технологию GPU Turbo 3.0, Virtual 9.1 Surround Sound и три расцветки: белую, чёрную и синюю.