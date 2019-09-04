Смартфон Honor 20S оценен в 265 долларов

2019-09-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 20S; [98]
Бренд Honor пополнил ассортимент смартфонов моделью Honor 20S, который можно назвать более доступной версией бестселлера Honor 20. Новинку оснастили 6,26-дюймовым дисплеем с вырезом для 32-Мп фронтальной камеры, фирменным чипсетом Kirin 810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем и 2 Мп модулем для макросъемки, аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой Magic UI 2.1.1. Версия с 6 ГБ оперативной памяти обойдется в 265 долларов, а вариант с 8 ГБ ОЗУ – 307 долларов.


Комментарии и отзывы Honor 20S
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