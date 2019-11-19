Смартфон Honor 20S вышел в продажу на российский рынок

Сегодня в продажу поступил флагманский смартфон Honor 20S. Аппарат должен был находиться в предзаказе до 1 декабря, однако смартфон можно приобрести уже со вчерашнего дня в официальном магазине или у других партнеров. Также, если заказать смартфон на сайте Honor, в подарок можно получить наушники Honor Sport Pro и браслет Honor Band 4 Running.

Новинку оснастили 6,26-дюймовым дисплеем с врезанной 32-Мп селфи-камерой , фирменным чипсетом Kirin 810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем и 2 Мп модулем для макросъемки, аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, дактилоскопом сбоку, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie. Гаджет обойдется в 21 990 рублей.