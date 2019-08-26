Смартфон Honor 20S выйдет с Android 10 на борту

В сети появились новые подробности о смартфоне Honor 20S, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит 6-дюймовый дисплей, фирменную восьмиядерную платформу Kirin 810, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор на 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 20 Вт, а также предустановленную операционную систему Android 10. Ранее сообщалось, что смартфон получит 5,5-дюймовый экран, но это кажется слишком маловероятным. При этом изображение демонстрирует каплевидный вырез для фронтальной камеры.