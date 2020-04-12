Смартфон Honor 30 Pro+ засветился в базе Geekbench

Сегодня в базе данных Geekbench был обнаружен смартфон под кодовым названием EBG-AN10, который выйдет на рынок под названием Honor 30 Pro+. Тестируемый образец был оснащён однокристальной системой Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, а также операционной системой Android 10. В одноядерном режиме новинка набрала 3893 баллов, а в многоядерном режиме 12 750 баллов. По последним слухам, аппарат также будет характеризоваться 6,57-дюймовым OLED экраном с частотой 90 Гц (2340:1080 точек), поддержкой быстрой 40-Вт и беспроводной 27-Вт зарядками. Анонс линейки Honor 30 состоится 15 апреля.