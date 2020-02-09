Смартфон Honor 30 выпустят этой весной

В сети появилась информация о смартфонах Honor 30 и Honor 30 Pro, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что официальный дебют новинок состоится через месяц после выхода топовых камерофонов Huawei P40 и P40 Pro – они будут выпущены в марте. Что до дизайна и характеристик Honor 30 и Honor 30 Pro, то это полные копии моделей Honor V30 5G и V30 Pro 5G, которые были представлены еще в ноябре прошлого года. Напомним, что эти смартфоны занимают второе место в рейтинге лучших камерофонов по версии авторитетной лаборатории DxOMark.