Смартфон Honor 30 выпустят этой весной

2020-02-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 30; [119]
В сети появилась информация о смартфонах Honor 30 и Honor 30 Pro, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что официальный дебют новинок состоится через месяц после выхода топовых камерофонов Huawei P40 и P40 Pro – они будут выпущены в марте. Что до дизайна и характеристик Honor 30 и Honor 30 Pro, то это полные копии моделей Honor V30 5G и V30 Pro 5G, которые были представлены еще в ноябре прошлого года. Напомним, что эти смартфоны занимают второе место в рейтинге лучших камерофонов по версии авторитетной лаборатории DxOMark.


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