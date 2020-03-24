Смартфон Honor 30S получил камеру разрешением 52 Мп

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor 30S, выход которого ожидается 30 марта. Утверждается, что аппарат получит основную камеру с главным датчиком изображениями формата 1/1,3" и размером пикселя 1,2 мкм. То есть, пользователи получат 52-Мп камеру, которая благодаря объединению 4 пикселей в один будет выдавать 13-Мп снимки с расширенным динамическим диапазоном и размером пикселей 2,4 мкм. Данные изображения можно будет сравнить с фотографиями, которые выдает 108-Мп датчик ISOCELL Bright HM1 в Samsung Galaxy S20 Ultra. Если сведения верны, то нас ждет аппарат среднего уровня с топовой камерой.