Смартфон Honor 50 Lite вышел в Европе Компания Honor дала старт европейским продажам смартфона Honor 50 Lite, который оценен в 300 евро. За эти деньги пользователи получат смартфон с 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, а также корпусом толщиной 8,58 мм и массой 190 граммов. Компания Honor дала старт европейским продажам смартфона Honor 50 Lite, который оценен в 300 евро. За эти деньги пользователи получат смартфон с 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, а также корпусом толщиной 8,58 мм и массой 190 граммов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 22:01 . Продукт - Honor 50 Lite Комментарии и отзывы Honor 50 Lite

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