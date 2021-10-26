Смартфон Honor 50 Lite вышел в Европе

Компания Honor дала старт европейским продажам смартфона Honor 50 Lite, который оценен в 300 евро. За эти деньги пользователи получат смартфон с 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, а также корпусом толщиной 8,58 мм и массой 190 граммов.