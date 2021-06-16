Смартфон Honor 50 SE оценен в 375 долларов

Помимо смартфонов Honor 50 и Honor 50 Pro компания Honor представила сегодня и более доступную моделью Honor 50 SE. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek 900 с поддержкой технологий GPU Turbo X и LINK Turbo, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, корпусом толщиной 8 мм и массой 191 грамм, модулем NFC, 3,5-мм разъёмом для наушников и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 4.2. Смартфон появится в китайской продаже 2 июля по цене в 375 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти и 420 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти.

Комментарии и отзывы Honor 50 SE
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