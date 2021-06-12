Смартфон Honor 50 SE получит 66-Вт зарядку

В сети появились подробные характеристики смартфонов серии Honor 50, официальный релиз которых ожидается 16 июня. Итак, Honor 50 и Honor 50 Pro получат платформы Snapdragon 778G, тыльные квадрокамеры с главным модулем разрешением 108 Мп, 6,57 и 6,72-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением Full HD+, батареи ёмкостью 4300 мАч и 4000 мАч соответственно, быструю зарядку мощностью 66 Вт и 100 Вт, а также 100-ваттной зарядкой, а также сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп и 16 Мп.

Что до Honor 50 SE, то ему прочат процессор MediaTek Dimensity 900, 6,78-дюймовый IPS-экран, основную камеру на 100 Мп, аккумулятор на 4000 мАч и проводную зарядку мощностью 66 Вт.