Смартфон Honor 50 оценен в 35 тысяч рублей

Компания Honor представила в России смартфон Honor 50, который вышел в Китае еще минувшим летом. Итак, версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ в флеш-памяти оценена в 35 тысяч рублей, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти – 40 тысяч рублей, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти – 45 тысяч рублей. В рамках предзаказа пользователи получат скидку до 4 тысяч рублей и беспроводные наушники Huawei Earbuds 2 Lite. Отгружать предзаказы начнут 19 ноября.

Напомним, что Honor 50 оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, изогнутым 6,57-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, корпусом толщиной в 7,78 мм, основной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, модулем NFC и предустановленной ОС Android 11 с прошивкой Magic UI 4.2.