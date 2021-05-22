Смартфон Honor 50 показали на первых рендерах

В сети появились первые изображения смартфона Honor 50, который будет официально представлен уже в следующем месяце. Отметим две градиентные расцветки (золотистую и синюю) и «двухэтажную» основную камеру с главным модулем на 50 Мп, перископным модулем с оптическим зумом и сверхширокоугольным модулем.

Вчера было официально объявлено, что Honor 50 получит новую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G 5G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G. По слухам, в линейку Honor 50 войдут еще две модели: Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+.