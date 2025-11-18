Смартфон Honor 500 получит аккумулятор на 8000 мАч

В сети появились подробности о смартфоне Honor 500, который будет представлен в Китае уже 24 ноября. Итак, устройству приписывают наличие 6,55-дюймового дисплея с разрешением 2736:1264 точки, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, фронтальной камеры на 50 Мп, сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 200 Мп (датчик изображения оптического формата 1/1,4 дюйма) и 12 Мп (сверхширик), батареи четвёртого поколения ёмкостью 8000 мАч, поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки, металлического каркаса, стереодинамиков, энергоэффективного чипа E2 и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.