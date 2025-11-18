Смартфон Honor 500 получит аккумулятор на 8000 мАч

В сети появились подробности о смартфоне Honor 500, который будет представлен в Китае уже 24 ноября. Итак, устройству приписывают наличие 6,55-дюймового дисплея с разрешением 2736:1264 точки, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, фронтальной камеры на 50 Мп, сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 200 Мп (датчик изображения оптического формата 1/1,4 дюйма) и 12 Мп (сверхширик), батареи четвёртого поколения ёмкостью 8000 мАч, поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки, металлического каркаса, стереодинамиков, энергоэффективного чипа E2 и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.

SK Hynix выпустила прорывные чипы памяти…
Производители памяти для смартфонов активно ищут способы создать более быстрые и энергоэффективные чипы, …
Смартфон POCO F8 Pro готов к выходу…
В базе данных сертификационного ведомства NBTC обнаружилось упоминание смартфона POCO F8 Pro, который еще…
Официально: iQOO 15 получит аккумулятор на 7000 мАч…
Компания iQOO продолжает раскрывать подробности о флагманском смартфоне iQOO 15, который будет официально…
Официально: Moto X70 Air готов к выходу…
Компания Motorola объявила, что в октябре состоится релиз смартфона Moto X70 Air. Судя по тизеру, аппарат…
Представлен флагманский смартфон HONOR Magic 8…
Компания HONOR объявила о выпуске базового флагманского смартфона Magic 8, который обойдется в Китае в эк…
Блогер прокачал память в iPhone 17 Pro Max…
Apple существенно усложнила жизнь пользователям, которые раньше могли обойтись без переплаты за увеличени…
Официально: Vivo X300 и X300 Pro выпустят в октябре …
Компания Vivo раскрыла дату выхода флагманских смартфонов Vivo X300. Модели X300 и X300 Pro представят 13…
Глобальную версию OPPO Find X9 оценили в 1000 евро…
Компания OPPO представила в Европе флагманский смартфон Find X9, который появится в продаже через месяц п…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor