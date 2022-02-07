Смартфон Honor 60 SE представят уже завтра

Компания Honor объявила о том, что уже завтра, 8 февраля, будет представлен новый смартфон из серии Honor 60. Эксперты уверены, что речь идет о модели Honor 60 SE, которая присоединится к ранее выпущенным Honor 60 и Honor 60 Pro. Ранее аппарат засветился в базе данных бенчмарк Geekbench, который подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 12. Смартфон 3314 баллов в одноядерном испытании и 8287 баллов в многопоточном тестировании. Что до дизайна Honor 60 SE, то его задняя панель сильно напоминает iPhone 13 Pro. Также ранее сообщалось о комплектном адаптере питания мощностью 66 Вт.