Смартфон Honor 60 показали на постере

В сети появился первый постер смартфона Honor 60, официальная презентация которого, если верить слухам, может состояться уже 1 декабря. Судя по ночному небу, аппарат получит продвинутые возможности в астрофотографии или ночной съемке. Ранее сообщалось, что аппарат получит производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 870, аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки н 65 Вт.

Напомним, что в России в данный момент принимаются предзаказы на смартфон Honor 50, который вышел в Китае еще минувшим летом. Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ в флеш-памяти. В рамках предзаказа пользователи получат скидку до 4 тысяч рублей и беспроводные наушники Huawei Earbuds 2 Lite.