Смартфон Honor 600 рассекречен раньше времени

Компания Honor рассекретила основные характеристики смартфонов Honor 600 и Honor 600 Pro, хотя они будут представлены только на следующей неделе. Базовую модель оснастили 6,5-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 2728:1264 точки, частотой обновления 120 Гц и рамками меньше 1 мм, металлической рамкой корпуса, выделенной кнопкой для функций ИИ, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, тыльной камерой с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP69K.

Старшая модель отличается более производительным процессором, дополнительным модулем камеры (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением) и поддержкой 50-Вт беспроводной зарядки. Цены на смартфоны пока не объявлены.
