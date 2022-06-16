Смартфон Honor 70 Pro+ появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам камерофона Honor 70 Pro+, который оценен в 640 и 690 долларов за версии с 8/256 и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется топовой платформой MediaTek Dimensity 9000, селфи-камерой разрешением 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 54 Мп (сенсор Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2652:1200 пикселей, предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой Magic UI 6.1 и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.