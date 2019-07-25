Смартфон Honor 8X получил финальную версию EMUI 9.1

Два дня назад финальная версия прошивки EMUI 9.1 появилась на смартфонах Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, P20 и P20 Pro, Honor Play, Nova 3, Honor 10 и Honor V10. Сегодня обновление стало доступно еще для пяти моделей Huawei и Honor: Huawei Nova 4, Nova 3i, Enjoy 9 Plus, Mate 20 Lite и Honor 8X. Главным нововведением данной прошивки стал компилятор Ark, файловая система EROFS, повышающая скорость работы приложений и производительность системы, а также игровой режим GPU Turbo 3.0.

Напомним, что Honor 8X оснащается 6,5 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19,5:9, занимающим 91% площади передней панели, фирменным чипсетом Hisilicon Kirin 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, 16-Мп фронтальной камерой, сдвоенной основной камерой на 20 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки.